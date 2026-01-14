Arbitri, 12 errori e credibilità a rischio: un caso per le designazioni delle milanesi

Fabio Maresca questa sera arbitrerà Inter-Lecce, Marco Guida domani dirigerà Como-Milan. Ai due campani non vengono fatte arbitrare partite del Napoli da quando Guida, nell'aprile scorso, dichiarò di non essere sereno nel farlo, sostenendo che lo stesso valesse per il collega. [...] Una decisione legittima, ma che ha aggiunto polemica alla polemica, nella peggior stagione per i fischietti dall'introduzione del Var: sono almeno dodici i gravi errori non sanati al monitor, o addirittura generati dalla verifica video, e siamo solo alla prima giornata di ritorno. [...] L'ultimo a bocciare gli arbitri è stato Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus, dopo la vittoria per 5-0 contro la Cremonese, ha commentato così i due rigori assegnati dall'arbitro La Penna, uno ai bianconeri e uno ai grigiorossi, poi revocato: «Non c'era nessuno dei due. Locatelli arriva in contrasto, prende il pallone e poi ritrae il piede» Sono passati nove mesi da quando Guida disse a Radio CRC, emittente ufficiale del Napoli: «Sia io che Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Ho tre figli e mia moglie ha un'attività, voglio stare tranquillo», Maresca aveva poi corretto il tiro: «Io sarei pronto ad arbitrare il Napoli», ma la designazione non è mai arrivata, nonostante dal 2023 sia caduto il limite di territorialità. C'è da chiedersi come mai Gianluca Kocchi, in un momento delicato del campionato - l'Inter guida con 43 punti, il Milan insegue a 40, mentre il Napoli è a 39, appaiato alla Juventus, che ha giocato una gara in più - abbia deciso assegnazioni così scivolose per il recupero delle partite della sedicesima giornata, quella rinviata a causa della Supercoppa. Quello che si chiedono i tifosi rossoneri e nerazzurri è: se Guida e Maresca non vengono scelti il Napoli, che senso ha assegnare loro le partite delle contendenti? [...]

(la Repubblica)