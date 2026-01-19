Ansia Hermoso, Celik non preoccupa

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Serata dolceamara a Torino. Da una parte la scoperta di un nuovo centravanti e i tre punti, dall'altra il rischio di perdere a lungo un pilastro della difesa come Hermoso. Il difensore spagnolo è stato costretto al cambio al 22'.

E l' apprensione si percepisce chiaramente dalle parole di Gasperini. «È la parte negativa della serata, siamo molto preoccupati che sia un infortunio di carattere tendineo» ha ammesso il tecnico giallorosso in conferenza stampa. Nulla a che vedere, dunque, con la pubalgia con la quale convive da settimane. L'eventuale infortunio al tendine rischia di mettere Hermoso fuori dai giochi a lungo. Lo stesso problema che costringerà Dovbyk ad operarsi oggi in Finlandia dal professor Lempainen e a restare fermo per almeno due mesi e mezzo.

Preoccupa meno Celik, escluso dall'undici titolare durante il riscaldamento. «È stata una scelta precauzionale e contiamo di recuperarlo - ha chiarito Gasperini ai microfoni di Dazn -. Dopo la Coppa Italia lamentava un fastidio al flessore. Dagli accertamenti non risultava niente, ma abbiamo preferito non rischiare».

Un piccolo fastidio muscolare anche per Pellegrini, che ha chiesto il cambio dopo pochi minuti nella ripresa. Il numero sette giallorosso aveva rassicurato all'intervallo Gasperini, che poi si è infuriato in quanto costretto a sprecare uno slot per le sostituzioni.