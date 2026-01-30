Ansia Dybala: oggi la verità. No a Carrasco

IL TEMPO (L. PES) - Fiato sospeso per Dybala. L'argentino, che ieri è rimasto novanta minuti in panchina nel match contro il Panathinaikos, è alle prese con problemi al ginocchio sinistro già dal match con il Milan, ma oggi sarà il giorno della verità. L'attaccante, svolgerà esami che chiariranno la gravità dell'infortunio che tiene in ansia i tifosi. Il rischio è che lo stop si possa prolungare. [...] Nel frattempo la Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo di sinistra. Tante le ipotesi al vaglio del ds Massara. I nomi di Nusa, Summerville e Sauer sono troppo costosi e Ferreira Carrasco non è più un obiettivo. Il belga si era proposto già alla fine del 2025 ed era valutato da Gasperini dopo alcuni colloqui con Hermoso. L'Al-Shabab, però, non ha mai aperto al prestito. Tra i nomi proposti anche quello di Sulemana dell'Atalanta. Pista difficile vista la poca voglia dei nerazzurri di rinforzare l'ex Gasperini e una concorrente per l'Europa. Capitolo esterno. I passi avanti di Angelino e la permanenza di Tsimikas lascia intendere che la Roma non interverrà in quel ruolo, viste anche le difficoltà per arrivare a Moller Wolfe. Resta da monitorare la pista Fortini. Il giovane laterale non vuole rinnovare e la Fiorentina continua a chiedere 15 milioni per liberarlo, anche se nelle ultime ore potrebbe cedere. Massara pensa a un rilancio da circa 12 milioni di euro.