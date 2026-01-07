Alta tensione sul mercato. Oggi il vertice con i Friedkin

Chi lo conosce bene, racconta di un Gian Piero Gasperini arrabbiato, furibondo, sul punto di esplodere. Descrive un allenatore che avrebbe voluto a Lecce già il primo acquisto di gennaio e che invece dovrà aspettare ancora, ammesso che alla fine Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee arrivino davvero. Con quel silenzio di ieri nel dopo-gara alla Via del Mare l'allenatore della Roma in fondo non ha sollevato stupori. Non voleva probabilmente rispondere a domande sul mercato, non voleva cedere alla polemica con la società né fingere una diplomazia di facciata. E ha preferito cucirsi la. bocca evitando ulteriori turbolenze. «Una decisione personale», si è limitato a comunicare il club. (...) E forse Gasp preferirà riprendere la parola stamattina, al ritorno da Lecce, quando iL presidente Dan Friedkin tornerà a Trigoria proprio per fare it punto sul mercato che tanto, da quanto si vocifera, ha fatto discutere in diversi faccia a faccia nelle ultime settimane tra it tecnico e il ds Ricky Massara, gia a confronto la scorsa estate per le operazioni Sancho e Fabio Silva. Un summit che dovrà definire le prossime mosse in entrata, per quella svolta che l'allenatore invoca da tempo ma che deve fare i conti anche con il fair play finanziario. La prima operazione è quella che nelle ultime ore ha avuto l'effetto di alzare la temperatura a Trigoria. Ovvero l'affare Raspadori. Massara ha già raggiunto un accordo con l'Atletico per un pacchetto complessivo da 20,5 milioni (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5 con una penale che lo rende quasi un obbligo). Com'è noto, si aspetta la risposta definitiva dell'attaccante, . (...) Il ds giallorosso non aspetterà oltre e può giocarsi la carta Gudmundsson della Fiorentina in prestito, in attesa pure di capire cosa deciderà il nuovo allenatore del Manchester United su Zirkzee (con cui il club ha già raccordo) dopo l'esonero di Amorim. (...) E nel summit di oggi con Friedkin a Trigoria si parlerà pure di Jayden Oosterwolde del Fenerbahce, un profilo the place e che ha già giocato in Italia (nel Parma. dal gennaio del 2022 a quello del 2023). Un elemento che potrebbe fore al caso di Gasp. (...)

(gasport)