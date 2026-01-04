Aiutino dalla legge di bilancio per i colpi del calciomercato

Il mercato invernale appena iniziato potrebbe sfruttare un assist a sorpresa destinato ad aiutare i malandati bilanci delle società nostrane. I club di Serie A, infatti, sono pronti a beneficiare di quanto è stato appena approvato in Parlamento in merito alla Legge di Bilancio e alla relativa misura destinata a cambiare le strategie economiche delle formazioni professionistiche italiane. Ma andiamo con ordine: il comma 42 dell'articolo 1 andrà a mutare in particolare la gestione delle plusvalenze. Una nuova norma quella che entra adesso in vigore destinata a permettere alle società di non pagare le tasse sull'intera plusvalenza nell'anno in cui viene realizzata, ma offrirà appunto l'opzione di "spalmare" il carico fiscale nell'esercizio stesso e in quelli successivi, fino a un massimo di quattro anni e quindi su cinque esercizi totali. Mossa contabile possibile solamente per le operazioni riguardanti calciatori vantanti almeno due anni di tesseramento da parte del club

cedente. Tutti gli affari realizzati da gennaio 2026 potranno quindi beneficiare del nuovo scudo fiscale e aiutare i bilanci delle varie squadre. [...]

(il Giornale)