Adesso ride Ferguson. È in partenza ma ora fa gol: Evan vuole un altro finale

E adesso? Ci sono vari modi di vivere una sfida ad alta tensione: lui, Evan Ferguson, il castiga-Lecce, ha scelto quello più esaltante. Quando le voci di mercato diventano una filastrocca assordante, quando lo scetticismo riesce di accompagnare tutte le tue giornate, ecco all'improvviso il colpo che spiazza. Il gol che spiana alla Roma la strada di una vittoria di enorme valore. E perennemente sul punto di partire, di tornare al mittente, si prende la scena realizzando il terzo gol in campionato in 15 partite (oltre ai 2 in Europa League contro il Celtic Glasgow). E allora la palla passa ora a Gian Piero Gasperini e alla società. Che fare con questo irlandese tornato ai livelli migliori? Tenerselo stretto in attesa delle risposte di Zirkzee e Raspadori oppure cedere alla tentazione di rispedirlo al Brighton, magari con destinazione finale Siviglia? Il tempo (poco tempo) si incaricherà di stabilire quale sarà la linea di condotta del club, ma certo la ritrovata vena di Evan diventa un dolce problema per la Roma a caccia di centravanti che possono far decollare la squadra verso la Champions. (...) E, intanto, il futuro immediato ha il volto del Sassuolo. E lui, Evan, vorrebbe tornare in copertina con un altro acuto da "imbucato alla festa": l'uomo inatteso che poi stupisce tutti all'Olimpico.

(gasport)