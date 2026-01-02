A Bergamo, da dove arriva il futuro

Domani è già domani e per la Roma ricomincia a Bergamo da dove arriva il suo futuro. Finito il lontano 2025 con De Rossi sotto la Sud, l'anno nuovo comincia con Gasperini probabilmente sotto la Nord atalantina. (..)

La Roma di Gasperini per diventare grande deve per forza cimentarsi con il passato importante del suo allenatore. La prima gara la va a giocare proprio lì dove Gasperini ha costruito Gasperini: 9 anni da piccolo Ferguson portando nella val Brembana storia, Europa, vittorie ad Anfield e una Coppa Uefa. (..)

Per dire: Gasperini è una garanzia, non deve dimostrare niente, lo ha già dimostrato in 67 anni + sei mesi alla Roma quello che sa fare. E' Geppetto che costruisce le favole. (..)

Roma è più grande di Bergamo. Così come di Napoli che in questi anni ha vinto addirittura scudetti! La sintesi è che deve arrivare l'ora nostra e il tempo lo detta il nostro direttore d'orchestra: sempre Gasperini. (..)

La proprietà faccia un ulteriore sforzo - quello possibile, va da sé - e dia al nostro Geppetto legna fresca, materiale di primo livello, materia viva.

Gasperini è convinto di poter vincere a Roma perché c'è una piazza unica, una struttura forte e una base importante. (..)

Dategli la possibilità di farlo, compriamogli i calciatori che vuole, poi credo che riuscirà a portarci dove tutti vogliamo. (..)

Per me l'unica sfida è essere romanisti sempre.

(il Romanista)

