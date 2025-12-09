Zirkzee, Silva e Yuri: Massara ora tratta

A Trigoria l'albero di Natale è già illuminato da ieri, come da tradizione dell'Immacolata. Ora mancano i regali, quelli che Massara spera di far trovare a Gasperini tra sedici giorni. L'immagine del 25 dicembre con un numero 9 piazzato sotto l'albero rasenta il surreale. [...] La Roma non lo nasconde: il desiderio più grande ha un nome e un sorriso largo così. Joshua Zirkzee. Per un'operazione così, servirebbe il via libera dei Friedkin: un sì pesante, da grandi occasioni. Gli agenti chiedono commissioni altissime, il Manchester United ad oggi non vuole sentir parlare di prestito secco e anzi è deciso a monetizzare per reinvestire subito. A complicare il tutto, i Red Devils perderanno Diallo e Mbeumo per la Coppa D'Africa. Massara conosce bene la situazione e soprattutto sa che Joshua è interessato alla destinazione Roma. Insomma, difficile ma non impossibile. E la Roma ci sta lavorando davvero.

Il piano B porta dritto a Fabio Silva. L'attaccante portoghese sta riflettendo seriamente sul futuro al Borussia Dortmund. Il solo minuto giocato l'altro ieri contro l'Hoffenheim è stato un messaggio chiarissimo: finché c'è Guirassy, le porte restano chiuse. La Roma è pronta a bussare con decisione alla porta del Dortmund: prestito ora, obbligo di riscatto in caso di Champions. [...] Non solo questi due profili. La Roma valuta anche Yuri Alberto, centravanti del Corinthians: il club brasiliano è in piena crisi economica con oltre 400 milioni di debiti. Con 30 milioni il giocatore può partire, ma, attenzione alla concorrenza europea. Poi ci sono Kalimuendo, che piace anche al Milan, Tel, Arevalo ed El Mala.

(corsport)