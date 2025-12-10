Zirkzee, si accelera. Ferguson in uscita

Porte girevoli in attacco con il solito massimo comune divisore: la Premier League. Da una parte la Roma accelera per Zirkzee, dall'altra proseguono i contatti col Brighton per rispedire in Inghilterra Ferguson. Ma andiamo con ordine. L'olandese è l'obiettivo numero uno da ormai diverso tempo, precisamente da ottobre quando a Trigoria il suo nome è uscito durante la riunione tra Gasperini, Massara e Dan Friedkin. Gennaio si sta avvicinando e il presidente ha già dato l'ok per l'operazione. Tutto semplice? Non proprio. L'apertura ad un ritorno in Serie A da parte del giocatore c'è, ora deve entrare nel vivo la trattativa con il Manchester United. La Roma vorrebbe il giocatore in prestito ed è disposta ad inserire l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, ma non a 35 milioni. Anche perché a giugno il pacchetto offensivo subirà una vera e propria rivoluzione e mettere le basi con qualche mese d'anticipo non dispiacerebbe al tecnico. Due i nodi da sciogliere: il primo è quello legato alle commissioni per i procuratori, mentre il secondo è sui tempi. I Red Devils perderanno Diallo e Mbeumo causa Coppa d'Africa e Amorim non sa ancora quando potrà riabbracciare Sesko che è fuori per infortunio. (...) Non c'è solamente Zirkzee sul taccuino. Tel del Tottenham piace e non poco ma l'eventuale operazione si complica ogni giorno di più. Dopo un inizio complicato sta trovando spazio e ieri gli Spurs hanno ufficializzato l'inserimento in lista Champions a causa dell'infortunio di Solanke. Occhi anche su Raspadori (inseguito dalla Lazio) e Giovane del Verona. Nella letterina di Natale di Gaspereini ci sono anche un difensore centrale o un esterno di centrocampo che permetterebbe a Celik di giocare nel terzetto difensivo. Nei scorsi giorni Massara ha fatto un tentativo per Luis Henrique ricevendo un secco `no' dall'Inter. (...) Chi invece è atteso all'Olimpico è Ryan Friedkin. Si avvicina la presentazione del progetto definitivo dello stadio (la data dovrebbe essere quella del 16 dicembre) e il vicepresidente giallorosso potrebbe essere presente. Magari anche Dan, ma con i Friedkin usare il condizionale è d'obbligo.

(Il Messaggero)