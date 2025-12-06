Zirkzee, l'ultima strada. Joshua sogna la Roma, ma Gasp vuole anche un'ala

In fondo una trattativa di mercato è un po' come un matrimonio: si fa sempre in tre. Lo sposo da una parte, la sposa dall'altra e l'officiante in mezzo. Così la Roma, in tempi non sospetti, ha chiesto prima di tutto la mano di Zirkzee, che ha detto "sì" in un lampo. [...] Affinché queste nozze si celebrino manca però la benedizione dello United, che ha già declinato la prima proposta della Roma, cioè il prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions. Ma oltre alla punta e al terzino, nei piani giallorossi c'è sempre l'acquisto di un'ala offensiva, quella che ad agosto non è arrivata dopo il lungo corteggiamento per Sancho. [...] Ecco perché uno come Fabio Silva, oggi scontento al Dortmund non e mai passato di moda: a Gasp piace da sempre questo jolly in grado di muoversi dietro le punte ma anche di spaziare sull'intero fronte offensivo e lui sarebbe felice di raggiungerlo dopo i colloqui estivi. Tornando a Zirkzee, i Red Devils vorrebbero monetizzare dalla sua partenza dopo aver speso 42,5 milioni nel 2024. E il malloppo lo vogliono adesso, non tra sei mesi. [...] La volontà del calciatore è ferrea: vuole la Roma. Ma l'attesa sta snervando i giallorossi, che pure si erano mossi in netto anticipo. Non solo sul suo conto. A metà novembre, infatti, il ds Massara ha avviato i primi contatti con il Corinthians per Yuri Alberto, centravanti che cerca una nuova opportunità in Europa dopo quella con lo Zenit ma che viene valutato 30 milioni. Il club paulista ha problemi economico-finanziari, eppure non intende svendere uno dei suoi patrimoni; oltretutto, deve metà del futuro incasso proprio ai russi. [...] Uno dei profili preferiti di Massara resta Kalimuendo, il centravanti che il dirigente vide decollare al Rennes. [...] Massara sta intrattenendo più relazioni, aspettando di capire quanti soldi Friedkin metterà sul tavolo. La consistenza del tesoretto segnerà la differenza tra l'accontentarsi di uno o più prestiti per sposare il "qui e ora" o il cominciare a costruire già a gennaio la Roma del futuro.

(Corsport)