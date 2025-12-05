Zirkzee, il club fa sul serio: Tel resta in pole per la fascia

La svolta è più vicina. La Roma torna a bussare alle porte della Premier sperando di essere più fortunata. Gennaio è vicino e il ds Massara in questi giorni farà i primi passi ufficiali in vista del mercato di riparazione. In primis per Joshua Zirkzee, che ha dato il suo gradimento al ritorno in Italia. Ora c'è da convincere il Manchester United che non ha aperto al prestito. L'altra via conduce a Mathys Tel del Tottenham, profilo apprezzato sia da Gasperini che dal dirigente giallorosso. La prima alternativa invece è Giacomo Raspadori per il quale non si è andati oltre un sondaggio, mentre, è complicata la pista che porta a Yuri Alberto. Il tecnico ha chiesto ai Friedkin almeno due acquisti e a quanto pare sarà accontentato.

(gasport)