Zirkzee, grandi manovre: Bailey può lasciare il posto all'olandese

Si parte da un presupposto enorme: Zirkzee vuole la Roma e di conseguenza ha preso in alta considerazione la possibilità di tornare in Italia. Ma da qui alla chiusura dell'affare ce ne passa. Perché c'è bisogno di trovare la quadra sia con l'entourage dell'attaccante che con il Manchester United, che valuta il cartellino dell'ex Bologna

35 milioni di euro. Massara, dopo il blitz a Londra, conta di ingaggiarlo con un prestito oneroso (anche oltre i 5-6 milioni) con obbligo di riscatto in estate. Il piano è partito: il ds vuole chiudere prima l’intesa completa con l’olandese, posticipando le provvigioni degli agenti a fine stagione, per poi provare a fare pressione sui Red Devils.

Zirkzee, quindi, resta il desiderio numero uno della Roma. Il sogno è di veder sbarcare in aeroporto la punta nei primi giorni di gennaio, ma non è escluso che l'attesa si prolunghi perché la Coppa d'Africa ha portato via Mbeumo (Camerun)

ad Amorin.

In ogni caso non mancano dei piani B. Forse però la lista è meno folta dato che Fabio Silva sembra vicino al Betis Siviglia. Piace da tempo Yuri Alberto e poi va sempre di moda il nome di Beto. [...] In Inghilterra hanno ipotizzato uno scambio con Dovbyk. [...]

Chi libererà spazio a livello numerico a Zirkzee o chi per lui? [...] Ferguson è in netta ripresa, ha fallito alcune occasioni, ma è in crescita. [...] Le sue quotazioni stanno salendo, mentre scendono verso il fondo quelle di Bailey. [...] Dovbyk, poi, è un patrimonio della Roma. Interessa al Fenerbahce, ma è impensabile ragionare su una minusvalenza dopo i 38 milioni di euro spesi due estati fa. [...] Artem, comunque, può rientrare in qualche affare come moneta di scambio per arrivare a un pari ruolo (Beto, appunto). Infine, c'è Baldanzi, che comunque Gasperini tiene in alta considerazione. [...] L'ex Empoli ha diversi estimatori tra le squadre che lottano per la salvezza: in prima linea ci sono Hellas Verona e Pisa.

(gasport)