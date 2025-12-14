Zirkzee e la Roma, febbre a 40 (milioni)

La Roma è pronta a un importante sforzo economico per regalare a Gian Piero Gasperini il centravanti richiesto: Joshua Zirkzee. Il ds Ricky Massara è volato a Londra subito dopo la trasferta di Glasgow per trattare direttamente con il Manchester United.

L'operazione si basa sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, gradita anche alla Roma. Il nodo resta la cifra: gli inglesi chiedono 50 milioni di euro, una somma che la Roma non può raggiungere. Tuttavia, grazie al via libera della proprietà, il club giallorosso è disposto a spingersi ben oltre i 30 milioni, avvicinandosi a quota 40, a cui andrebbe aggiunto l'oneroso ingaggio da 5 milioni netti del giocatore.

Nonostante la distanza economica, a Trigoria filtra un cauto ottimismo per tre motivi: il dialogo tra le parti è quotidiano, il giocatore ha già dato il suo gradimento al trasferimento e i giallorossi sono disposti ad attendere la fine di gennaio, come richiesto dallo United per la Coppa d'Africa, a patto di chiudere l'accordo in anticipo.

(...) Qualora l'operazione Zirkzee non dovesse concretizzarsi, la Roma ha già pronto un piano B: l'acquisto di due giocatori, un centravanti (con i nomi di Lucca e Raspadori monitorati) e un esterno offensivo, con Gudmundsson della Fiorentina in cima alla lista.

(corsera)