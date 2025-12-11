Zirkzee, arriva il Milan. Non solo la Roma, anche il diavolo vuole l'olandese

La corsa a Joshua Zirkzee si infiamma: la Roma ha il Milan come rivale. L'attaccante olandese è l'obiettivo numero uno di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di una punta per gennaio dopo il flop di Ferguson, che sembra destinato a tornare al Brighton. Ora anche i rossoneri, delusi dal rendimento di Gimenez e Nkunku, si sono mossi, prendendo i primi contatti con l'agente del giocatore.

L'ostacolo principale per tutti è il Manchester United. I Red Devils non vedrebbero male una sua cessione, ma le condizioni sono rigide: sì a un prestito, ma solo con un obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League, fissato a circa 35 milioni di euro. Una formula che complica i piani sia della Roma che del Milan, che preferirebbe un semplice diritto.

(...) A complicare ulteriormente il puzzle ci sono le tempistiche. Lo United non darà il via libera alla partenza di Zirkzee all'inizio di gennaio. Con due attaccanti impegnati in Coppa d'Africa, il club inglese ha bisogno di alternative e tratterrà l'olandese fino agli ultimi giorni di mercato. La Roma resta vigile, ma sa che la strada per arrivare al suo obiettivo principale per l'attacco è diventata improvvisamente più affollata e complessa.

