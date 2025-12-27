Wizz Air sulla manica fino al 2027: 3 milioni all’anno nelle casse di Trigoria

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - «Questa partnership rappresenta un’evoluzione sul fronte commerciale della Roma, stiamo costruendo un ecosistema di partner europei e internazionali di primo livello con l’obiettivo di creare valore per i nostri sponsor». Con queste parole, lo scorso 13 dicembre, Michael Gandler (Chief Business Officer della Roma) ha iniziato la conferenza stampa a Trigoria per annunciare l’inizio della collaborazione tra il club giallorosso e Wizz Air. Un accordo di oltre due anni, che accompagnerà la Roma fino a giugno del 2027, con il marchio della compagnia aerea ungherese che verserà nelle casse romaniste circa tre milioni a stagione per comparire come “sleeve sponsor”, ovvero di manica. Un vuoto che dalle parti del Fulvio Bernardini provavano a riempire da tempo, con una trattativa avviata ma non andata in porto durante la scorsa estate con Stake.com, ora in corsa per il ruolo di main sponsor. [...] Senza fretta, ma con la consapevolezza di un risultato economico importante da portare a termine, anche perché i Friedkin si sono affidati a Gandler proprio per il main sponsor da cercare. [...]