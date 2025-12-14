Wizz Air nuovo sponsor per la manica: accordo da 3 milioni all'anno

IL TEMPO - La Roma torna ad avere un nuovo sponsor per la manica. (...) dalla partita contro il Como apparirà il marchio di Wizz Air sulle divise della squadra giallorossa, un'intesa che durerà fino al giugno 2027, con la possibilità di prolungare l'accordo per un altro anno.

A presentare la partnership - rumors parlano di qualcosa di più di 3 milioni all'anno come incasso - ci ha pensato Michael Gandler, Chief Business Officer del club: «Siamo molto orgogliosi di accogliere Wizz come nostro brand ufficiale a Roma. Condividiamo molti valori fondamentali».

Il dirigente (...) ha ora come obiettivo quello di riempire anche lo spazio vuoto sulla parte frontale della maglia: «Il main sponsor è una priorità, ma ci vuole tempo. Siamo fortunati ad avere un marchio così importante e una tifoseria così grande, che ci ama così tanto e che merita uno sponsor in linea con i nostri valori e capace di apprezzare la nostra offerta. (...) stiamo lavorando in questa direzione».