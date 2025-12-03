Wesley, un treno che non fa fermate. Africani in Italia fino al 15: ok della Fifa

La settimana senza le coppe che porta alla trasferta di Cagliari non può non essere un bene, soprattutto per chi da inizio stagione è costretto agli straordinari. E in rosa se si parla di minuti giocati al primo posto c'è Wesley che da febbraio tra Flamengo e Roma non si è praticamente mai fermato. In estate come se non bastasse si è aggiunto il Mondiale per Club oltre al campionato brasiliano che lo ha tenuto impegnato fino al 24 luglio. In totale è sceso in campo per 3820 minuti considerando anche la nazionale. E nelle ultime due partite un po' di stanchezza si è notata. (...) Sbarcato dal Brasile per rinforzare la fascia destra, si è ritrovato catapultato dall'altra parte senza sfigurare. Ha messo a referto due gol che lo fanno stare sul gradino più basso del podio dei marcatori, un dato che però dovrebbe far più riflettere che sorridere. Tra campionato e coppa solamente in due occasioni non è sceso in campo (Nizza e Lazio) a causa di problemi gastrointestinali. E uno dei fedelissimi di Gasperini e su questo non ci piove, ma il poco riposo è dovuto in maniera particolare ad una mancanza di alternative. Tsimikas non convince. «Liverpool mi manca», ha dichiarato a The Athletic e se le cose non dovessero cambiare a giugno molto probabilmente ci tornerà. Gasp spera di poter riabbracciare al più presto Angelino. È fuori da due mesi a causa di una bronchite asmatica che lo ha debilitato, ma alcune settimane ha ripreso a lavorare con il pallone e sta affrontando una fase di riatletizzazione. Novità sul ritorno in gruppo aniveranno nei prossimi giorni. (...) Chi invece sicuramente non sfiderà la Juventus di Spalletti sono El Aynaoui e Ndicka, ma la Fifa ha comunicato ai club che sarà possibile trattenere i giocatori impegnati con la Coppa d'Africa fino al 15 dicembre, data di Roma-Como. (...)

