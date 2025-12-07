Wesley resta a casa. Spunta Arena

Wesley resta a casa: contrattura alla coscia. Gasperini ha deciso di non farlo partire per Cagliari, anche se il brasiliano in settimana si è sempre allenato. [...] Al suo posto Tsimikas, in ballottaggio con Rensch.

Nella lista dei 23 convocati non è entrato Angeliño. Gasperini non ha voluto fare previsioni per il suo ritorno in campo dopo più di due mesi di assenza, confermando però che gli esami sono ok e che lo spagnolo nell'ultimo periodo si è allenato bene individualmente. Adesso il via libera dipende solo dallo staff medico.

Sul volo per Cagliari è salito Arena, bomber sedicenne della Primavera. [...]

(corsera)