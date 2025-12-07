Wesley out. Baldanzi più di Ferguson

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Diversi acciacchi e un'assenza inaspettata. Wesley non è stato convocato per l'impegno di oggi sul campo del Cagliari. Il brasiliano ha rimediato una contrattura al retto femorale sinistro e Gasperini ha preferito lasciarlo a Roma. Pronto, al suo posto, Tsimikas, che ha un'occasione per convincere il tecnico di Grugliasco. Confermato sul lato opposto, invece, Celik.

Non sono al massimo della condizione neanche Koné ed El Aynaoui. Il francese dovrebbe comunque far coppia in mezzo al campo con Cristante, anche se Gasp potrebbe inserire pure il marocchino dal primo minuto e avanzare sulla trequarti il numero quattro giallorosso.

Il terzetto difensivo, a protezione della porta di Svilar, dovrebbe essere composto

nuovamente da Mancini, N'Dicka e Hermoso, il quale è avanti nel ballottaggio su Ghilardi. Verso la conferma sulla trequarti sia Soulé che Pellegrini, mentre il prescelto davanti potrebbe essere Baldanzi. L'ex Empoli reduce da una leggera influenza, ma è favorito su Ferguson e su Dybala, ancora lontano dalla forma migliore. Convocato anche Arena.