Wesley express

IL TEMPO (L. PES) - Prossima fermata: Torino. Il treno brasiliano di Gasperini non vuole smettere di correre e dopo aver deciso la sfida contro il Como all'Olimpico vuole essere protagonista anche con la Juve. Fortemente voluto dal tecnico e pungente sia a destra che a sinistra. Wesley è indubbiamente tra i migliori della rosa giallorossa in questa prima parte di campionato. Arriva in estate dal Flamengo, ha convinto da subito per le sue doti atletiche, ma gara dopo gara la sua crescita diventa sempre più evidente. Ha già segnato tre gol in campionato, due di questi sono valsi i tre punti con Bologna e Como, ma non ha intenzione di fermarsi. Dopo anni di difficoltà finalmente la Roma ha trovato un esterno perfetto per giocare da quinto. Un giocatore veloce e intenso, capace di offrire sempre soluzioni offensive e di mettere spesso anche la sua firma nei tabellini. Nel gioco di Gasperini gli esterni hanno sempre avuto un ruolo determinante e negli anni in tanti sono esplosi proprio sotto la guida del piemontese. Di Wesley si parlava un gran bene già prima del suo approdo nella Capitale e in estate era stato seguito anche da altre squadre. Ma l'allenatore di Grugliasco lo aveva già scelto per la sua Atalanta e, come primo acquisto nella sua avventura in giallorosso, ha scelto proprio il brasiliano, che lo sta ripagando alla grande. Un ambientamento molto rapido e una capacità di adattarsi alle esigenze che merce rara soprattutto quando si viene da un altro continente. Sabato, probabilmente, agirà nuovamente sulla sua corsia, quella di destra, con Rensch favorito per essere confermato dall'altra parte dopo l'ottima prova nel «monday night». Tutto questo in attesa del rientro a pieno regime di Angelino. Lo spagnolo a Torino sara alla terza convocazione dopo it lungo stop. In Scozia a torna-to in campo dopo due mesi per una manciata di minuti e ora insegue il ritorno da titolare. Probabilmente il 2026 sarà il suo anno. Pur non essendo l'esterno ideale di Gasp (a giugno scorso stava andando in Arabia), potrebbe qualità e bonus offensivi a una Roma che ha ancora tremendamente bisogno di creare occasioni da gol. La sua assenza è stata un'assenza molto pesante che i giallorossi sono riusciti a colmare in parte con le doti di Wesley e la crescita di Celik da esterno a tutta fascia. A proposito, it turco è pronto a tornare dopo aver scontato il turno di squalifica e nel big match per la Champions contro la Juventus sarà chiamato a sostituire N'Dicka nel terzetto difensivo, con Mancini che scala al centro come a inizio stagione. Una gara, quella contro l'ex Spalletti, di grande importanza per il percorso della Roma che poi chiuderà l'anno nel match interno contro un altro ex the per la prima volta tornerà all'Olimpico da allenatore. Quel Daniele De Rossi che sta cercando di portare il Genoa (sfida di do più ex visto passato di Gasp) fuori dai guai e che, a casa sua, non sarà mai un avversario