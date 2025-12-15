Vietato sbagliare

IL TEMPO (L. PES) - Un mattoncino alla volta. La Roma ha bisogno di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e quale miglior occasione dello scontro diretto contro il Como, importante per la Champions. Stasera all'Olimpico arriva la squadra di Fabregas, reduce anch'essa da una brutta caduta settimana scorsa contro l'Inter. Le frenate di Napoli e Milan potrebbero rendere più corta la classifica dei giallorossi che devono guardarsi dalla Juve che ha vinto a Bologna. Gasperini sa bene le difficoltà che nasconde questa sfida, soprattutto per le qualità dei lariani. [...] Le sconfitte arrivate contro Napoli e Cagliari obbligano la Roma a tornare a correre in campionato che sicuramente aspetta tutti, ma, che adesso per i giallorossi si fa intenso con le sfide dirette alle concorrenti. Tra i protagonisti della notte dell'Olimpico potrebbe esserci ancora Ferguson: "La Roma è sopra a tutto e sopra a tutti. Quando i giocatori sono utili alla squadra devono giocare". Meno probabile, anche se comunque in ballottaggio, il ritorno da titolare di Dybala. [...] Gasp conosce le qualità della Joya ma ha bisogno di undici che vanno a mille all'ora per vincere le partite. D'altronde la forza dei giallorossi in questa stagione è stata proprio quella di superare le difficoltà tecniche con la condizione fisica. E stasera servirà una grande Roma.