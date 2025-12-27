Vieri: "Bisogna ascoltare Gasperini, la Roma fa pochi gol. Dybala non è finito"

GASPORT - Cristian Vieri, tra le altre ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo. Fra i veri temi ha affrontato anche quello relativo all'attacco della Roma.

«Bisogna semplicemente ascoltare Gasp: se dice che servono due attaccanti, servono due attaccanti. La Roma, effettivamente, fa pochi gol: se potesse raccogliere di più dalle punte diventerebbe molto pericolosa. Al di là dei nomi, Zirkzee o Raspadori, deve sfondare davanti. E non deve discutere Dybala: non è finito, ha qualità che gli altri non hanno. E se non inventa lui, c'è comunque il piedino di Soulé» .