Verso il Como: Neil ai saluti, N'Dicka quasi

A Zurigo i telefoni squillano a vuoto. La Roma è ancora in attesa di una risposta in merito a una domanda semplice semplice: "N'Dicka ed El Aynaoul possono restare

con noi 24 ore in più?". Le federazioni di Costa d'Avorlo e Marocco hanno già detto "no" e pretendono i calciatori per il 15 dicembre, il lunedì in cui la Roma affronterà il Como. Così la palla è passata alla Fifa, che ha promesso di attivarsi per risolvere i casi più spinosi "tenendo conto delle circostanze di ciascun caso, inclusi fattori relativi al calendario delle partite delle competizioni interessate". Siccome la

Roma gioca in campionato, in teoria non sarebbero dovuti sorgere problemi. In pratica, però, lo scoglio da superare resta enorme. Su El Aynaoui filtra davvero poca speranza: domani pomeriggio Neil dovrebbe raggiungere il ritiro del Marocco. [...] Una flebile speranza resiste ancora su N'Dicka, visto che la Roma non avrebbe ancora definito un plano di volo per il centrale Ivoriano. Averlo almeno per il Como sarebbe fondamentale. [...] Senza di loro, il tecnico dovrà trovare altro soluzioni come il ritorno di Mancini al centro della difesa, l'arretramento di Cristante o Celik (ma con Il Como è squalificato) e un impiego maggiore di Pisilli, che contro il Celtic ha giocato la prima da titolare della sua stagione.

