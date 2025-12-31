Tutto su Zirkzee. Joshua ieri a segno, ma sarà giallorosso: l'assist da Mateta

La sorpresa è stato vederlo in campo dal via, ieri sera, per la sfida dell'Old Trafford che il Manchester United ha pareggiato in casa contro gli ultimi della classe, quei Wolves che venivano da ben 11 sconfitte consecutive. Una gara che Joshua Zirkzee ha giocato però solo per 45 minuti, quelli del primo tempo. Poi, con i Red Devils impantanati sull'1-1, Amorim ha scelto di lasciarlo sotto la doccia, preferendogli Jack Fletcher. Eppure qualcosa di diverso ieri era successo, non fosse altro perché a portare in vantaggio lo United era stato proprio Zirkzee, dopo 27 minuti, anche se con un tocco decisivo di Krejci. [...] Resta però il fatto che Zirkzee vuole venire alla Roma e la cosa, nei giorni scorsi, l'ha detta anche alla dirigenza dei Red Devils. Roma e Manchester United stanno dialogando tramite gli intermediari, ma un'offerta ufficiale da parte dei giallorossi ancora non è arrivata al club inglese. La Roma, però, ha fatto sapere di essere disposta a pagare un prestito oneroso, più un diritto di riscatto condizionato che sposti il pagamento sul prossimo esercizio finanziario. Magari anche a condizioni favorevoli, quasi un obbligo mascherato, legando l'eventuale riscatto del giocatore a un numero di presenze (intorno al 60%). Poi bisognerà mettersi d'accordo sulla cifra finale dell'operazione, perché i Red Devils continuano a chiedere tra i 38 ed i 40 milioni di euro e la Roma spera di strappare una valutazione migliore. [...] Ma se la Roma non dovesse riuscire ad "assorbire" il costo di Zirkzee, potrebbe esserci anche un'altra strada. A comprare il giocatore sarebbe l'Everton, che poi lo girerebbe in prestito alla Roma per sei mesi, per poi capire a giugno come comportarsi. [...] Zirkzee, insomma, in un modo o nell'altro dovrebbe essere a Roma per metà stagione, anche se poi l'operazione potrebbe avere anche un'accelerata. [...] E allora i Red Devils hanno virato su Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, uno che costa comunque una quarantina di milioni di euro. Se lo United dovesse riuscire a chiudere la trattativa nei primi giorni del mese di gennaio, allora potrebbe anche permettere a Zirkzee di venire a Roma prima del ritorno dalla Coppa d'Africa di Amad Diallo (Costa d'Avorio) e Bryan Mbeumo (Camerun). [...]

(Gasport)