Tutti a rapporto: Gasp, discorso alla Roma per superare la prima crisi

LEGGO (F. BALZANI) - La prima crisi e il crollo degli Highlander. Doveva essere il mese del salto definitivo e invece la Roma di Gasperini è inciampata ancora mostrando seri e inaspettati segnali di involuzione. Il giorno dopo il brutto ko in Sardegna il tecnico ha tenuto a rapporto la squadra cercando di capire cosa è successo tra Cremona (la miglior partita dell'era Gasp) e Cagliari dove i giallorossi non hanno mai tirato in porta confermando il trend negativo visto anche col Napoli. Il reparto offensivo è sempre stato nell'occhio del ciclone come confermano i soli 15 gol in 14 partite, un dato che fa dei giallorossi l'undicesimo attacco della Serie A.

Ma ora a preoccupare è anche la tenuta difensiva e lo stato di forma di una squadra arrivata spesso in ritardo sulle seconde palle. Chi ha giocato sempre inizia ad accusare la stanchezza: da Mancini a Cristante passando per Celik, Ndicka, Koné e Soulè. Cambiare però non è facile per Gasperini visto lo scarso rendimento della panchina, compreso Dybala che sembra il lontano parente di quello ammirato a inizio stagione. Una mano dovrà arrivare dal mercato dove si cercano due punte (spunta la candidatura di Scamacca), un centrocampista e probabilmente anche un esterno sinistro. Ma gennaio è lontano e ora la Roma dovrà vedersela con Celtic, Como e Juve in 15 giorni. Gasp dovrà ritrovare le forze di un gruppo che ha l'obbligo di rialzarsi per non mettere a serio rischio anche il quarto posto. Intanto niente prova tv per Folorunsho dopo i pesanti insulti sessisti alla mamma di Hermoso. Il centrocampista del Cagliari ha chiesto scusa, ma sui social imperversa ancora la polemica.