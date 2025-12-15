Torna Wesley: Ferguson favorito su Dybala

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini sorride a metà. Ndicka sarà a disposizione per la sfida di stasera con il Como, mentre, El Aynaoui è in bilico fino all'ultimo vista la minor apertura del Marocco rispetto alla Costa d'Avorio. Il tecnico di Grugliasco dovrà fare a meno dello squalificato Celik e per sostituirlo sembra intenzionato a confermare Rensch. Il laterale olandese si è comportato bene in Scozia e potrebbe essere impiegato nuovamente da quella parte, con lo slittamento di Wesley sulla corsia opposta. In mezzo al campo tornano Koné e Cristante. Ferguson è chiamato a dare continuità alla brillante prova di giovedì. L'irlandese è favorito nel ballottaggio con Dybala e Baldanzi. Alle sue spalle, invece, dovrebbe tornare Pellegrini dal 1' per completare la trequarti con Soulé.