Torna Wesley, Dovbyk ci prova

IL TEMPO (L. PES) - Dopo il brutto ko a Cagliari, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la seconda trasferta europea a Glasgow, stavolta contro il Celtic. Gasperini ritrova Wesley dopo l'assenza a causa di una lieve contrattura al retto femorale. Il laterale ieri si è allenato con il gruppo ed è a disposizione per il match in Scozia dove tornerà a far coppia con Celik, certo dell'impiego data la squalifica nel prossimo turno di campionato. Si rivede anche Dovbyk dopo lo stop dello scorso nove novembre. L'attaccante ucraino ha svolto parzialmente la seduta con i compagni dopo aver smaltito la lesione al tendine sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese. Il centravanti provvederà a strappare una convocazione già per il match di coppa contro il Celtic, altrimenti l'appuntamento sarà per il monday night contro il Como. Sfida decisiva per i primi posti soprattutto dopo i due stop consecutivi contro Napoli e Cagliari. Intanto, anche il lavoro di recupero di Angelino va avanti e nelle prossime settimane punta a tornare nella lista dei convocati.