Tocca a voi

IL TEMPO (L. PES) - «Dobbiamo recuperare al meglio Dybala e Bailey, sono importanti e non possono essere questi». Troppe volte assenti, poco spesso o quasi mai incisi. Gasperini aspetta ancora la versione migliore di Dybala e Bailey. Tra i pochi che potrebbero regalare quell'imprevedibilità che manca all'attacco giallorosso ma alle prese con continui infortuni e prestazioni sottotono. L'argentino è stato fermato da una febbre e non ha preso parte alla ripresa dell'allenamento di ieri, già domenica sera aveva accusato i primi sintomi e tra oggi e domani dovrebbe tornare a lavorare a Trigoria in vista del match a Cagliari di domenica. Una lenta ripresa, invece, quella di Bailey che è apparso in difficoltà negli ultimi minuti contro il Napoli e che è chiamato alla svolta in un mese di dicembre che sarà importante per scontri diretti e assenze chiave della rosa. Chi invece prova ad accelerare il rientro è Dovbyk, che già sabato aveva ripreso a correre in campo e anche ieri ha svolto lavoro personalizzato. L'obiettivo resta la gara contro la Juventus del 20 dicembre ma non è da escludere un recupero anticipato in base all'evoluzione delle sue condizioni. L'assenza dell'ucraino, legata a quelle di Dybala e Bailey, ha messo a nudo ancora una volta tutti i limiti del reparto offensivo a disposizione di Gasperini. Il tecnico si aspetta due rinforzi davanti e nelle scorse settimane ha ribadito le sue priorità: centravanti e ala sinistra. Massara è al lavoro su diverse piste e ultimamente ha sondato anche Chiesa. L'azzurro, per il momento, non vorrebbe muoversi da Liverpool ma la situazione da qui a un mese potrebbe cambiare anche in base al suo impiego, soprattutto in relazione alla Nazionale. La Roma, così come per altri calciatori, non può andare oltre il prestito (magari legato a condizioni per diritto o obbligo) non avendo disponibilità di investimenti importanti per calciatori di qualità. I Reds, quindi, dovrebbero accettare questo tipo di formula un po' come il Manchester United per Zirkzee, primo nome sulla lista del ds giallorosso che però inizia a complicarsi visto anche il recente impiego (con gol) dell'olandese in Inghilterra. L'attaccante ex Bologna guadagna 3,8 milioni più bonus (facili) da un milione e non disdegnerebbe un ritorno in Italia ma la partita è più complessa di quanto poteva sembrare qualche settimana fa. Tra i nomi sondati anche quelli di Raspadori (sempre in prestito senza apertura dell'Atletico) e Tel, che al Totteham gioca poco ma ad oggi non è più di un'idea. Piace anche a Giovane del Verona ma servirebbero soldi cash per portarlo subito nella Capitale. Da monitorare, tra i calciatori che potrebbero partire, la situazione di Pisilli che piace al Genoa di De Rossi senza però ancora contatti concreti. Intanto il club continua a lavorare per trattenere N'Dicka ed El Aynaoui fino alla gara col Como del 15 dicembre. Ma ora la testa di Gasp va a Cagliari. Rialzarsi subito per continuare a correre.