Ti stanno aspettando

La Grande Illusione è lì, minacciosa dietro l'angolo. E, per non correre rischi, sarebbe bene spazzarla via senza guardare in faccia nessuno, come si fa con un pallone pericoloso nella propria area di rigore. Il rischio vale la pena chiarirlo, è che i due gol scozzesi di Evan Ferguson alla prima verifica utile possano procurare una amarissima delusione. Va evitato accuratamente di dare forza a chi sostiene che la doppietta in Europa League sia stata casuale. Perché Evan in fondo è sempre quello pre Celtic. Un centravanti dalle polveri bagnate, uno di quelli che hanno poco feeling con la porta avversaria. Uno sul quale non fare affidamento. Quale occasione migliore per smentire le cattive dicerie e non la partita contro il Como? Ferguson non ha mai segnato nella Capitale. Ma c'è sempre una prima volta, giusto? Gian Piero Gasperini ha bisogno dei suoi gol per la classifica e pure per stabilire che l'irlandese a Trigoria ci sta bene. Non ne è ancora del tutto convinto ma essendo un uomo intelligente è pronto a cambiare idea. Nel primo spareggio per l'Europa, in attesa di giocare sabato nello stadio della Juventus, la Roma ha l'obiettivo di tornare a vincere davanti al proprio pubblico e di riprendere il cammino interrotto a Cremona. [...] Il campionato è lì e sembra che ti stia aspettando. E i risultati di ieri lo stanno a testimoniare. [...]

(corsport)