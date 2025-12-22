Thorsby resta in campo con la spalla infortunata

Applausi del Ferraris per Thorsby, a fine gara, rimasto in campo nei minuti conclusivi nonostante il problema alla spalla destra che gli è uscita in un tentativo di conquistare palla in area dell'Atalanta quando il novantesimo era ormai vicino. I rossoblù, tuttavia, avevano già concluso i cambi ed il norvegese (al quale nel frattempo la spalla era stata riposizionata nella sua sede) ha concluso comunque la gara per evitare di lasciare i compagni addirittura in nove uomini contro undici. [...]

Verrà rivalutato oggi a Pegli, ma in considerazione del fatto che con la Roma all'Olimpico si giocherà di lunedì, c'è un cauto ottimismo di poterlo recuperare in tempo.

(gasport)