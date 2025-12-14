Tempestilli: "Como nel cuore, ma la Roma è la mia vita"

IL TEMPO (M. VITIELLI) - Tonino «Cicoria» Tempestilli fu acquistato dalla Roma nel 1987 dopo aver giocato ben sette stagioni con il Como, club al quale è rimasto molto legato. In giallorosso, però, tra campo e scrivania è rimasto più di trent'anni: «La Roma è stata la mia vita, ho trascorso a Trigoria tantissimi anni bellissimi e ricchi di soddisfazioni, come calciatore, allenatore e dirigente. Impossibile tifare per un'altra squadra».

Como-Roma, però, per lei è una partita speciale.

"Certo. A Como ho trascorso sette anni molto belli. La società era fantastica e lavorava davvero bene, soprattutto nel settore giovanile. (...)"

Il Como di oggi è una società in grande crescita...

"Sta facendo benissimo, la proprietà investe molto e Cesc Fabregas è un grande allenatore. Tutti sottolineano, giustamente, le fantastiche prestazioni di Nico Paz, ma nei lariani ci sono anche tanti altri buoni calciatori. Sono sicuro che il Como sia destinato ad un futuro radioso. Spero che faccia bene, però a partire da martedì...".

La Roma dovrà fare una partita importante...

"Questo è sicuro. Il Como gioca un bel calcio e non si chiude, cerca sempre di far male. Gian Piero Gasperini è un allenatore molto esperto e sono convinto sappia come gestire al meglio la partita. Però non bisogna abbassare la guardia, perché la squadra di Fabregas ha già dimostrato in questa prima parte di stagione di poter far male a qualsiasi avversaria e sottovalutarla sarebbe gravissimo. Guarderò la partita con molta emozione, il Como è nel mio cuore, ma la Roma è la mia vita e la tiferò sempre".