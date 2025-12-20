Tanto forte da essere maggico

Bruno Conti, Marazico. Metà Maradona, metà Zico. Mezzo Diego,

mezzo Galinho. Insomma, quei due là: calcio spettacolo. Bruno Conti scriverà anche un libro di memorie: Un gioco da ragazzi. Ma la sua vita non è stata un gioco. Dirà: «No, è stata bellissima, però piena di sacrifici, a cominciare da quelli dei miei genitori, Andrea e Secondina. Eravamo sette figli, le 4 femmine e i 3 maschi a dormire insieme, ogni gruppo in un lettone. Vivevamo a Nettuno e papà si alzava alle 4 per fare il muratore a Roma. Io ho studiato solo fino alla 5ª elementare, il diploma di scuola media l'ho preso solo a Genova alle serali e ho il rimpianto di non aver fatto di più. Ho cominciato presto a fare il manovale muratore e poi a trasportare le bombole di gas da 15 kg, ma ero spensierato. Mi hanno bocciato ai provini Bologna e Samp, ma il giorno dopo ero in piazza a giocare con gli amici». Lo boccia anche la Roma. Sapete chi lo scarta? Helenio Herrera, il Mago. Provino al campo delle Tre Fontane, Brunetto ha 14 anni, fa molti scatti, molte finte e piroette e anche un tunnel a Ciccio Cordova. Herrera scuote la testa: «No, no. Piccolo, piccolo. Via, no es bueno». E invece è buono, eccome se è buono. La Roma cambia idea e piu tardi lo prende dall'Anzio, Bruno ha sedici anni. [...] Racconterà: «Inizio così così. Mi considerano un pacco: vado a Genova, torno a Roma, rispedito a Genova, ritorno a Roma». Poi arriva il Barone, Nils Liedholm: «Adesso, Bruno, ti faccio jocare, tu fai quello che dico io e diventerai bravo. Non più alto perché io non sono un mago, ma capisco di calcio». Brunetto debutta a 18 anni, il 10 febbraio 1974, contro il Torino all'Olimpico. Con il numero 11, ala sinistra. [...] Diventa bravo, bravissimo. Diventa il grande, meraviglioso Bruno Conti, campione della Maggica e del Mondo con la Nazionale. Il 12 luglio 1982 il sommo Pelé dice: «Il miglior giocatore dei Mondiali è stato Bruno Conti». L'ultima partita ufficiale della sua carriera il 28 novembre 1990, la 402ª con la maglia della Roma. [...] Marazico er sindaco de Roma oggi è coordinatore tecnico delle squadre che vanno dall'Under 10 all'Under 14. Mezzo secolo in giallorosso: Maggico Brunetto.

(Sport Week)