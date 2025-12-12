Svolta Ferguson

IL TEMPO (L. PES) - La notte di Ferguson. A Glasgow vince ancora la Roma che dopo il successo di novembre sui Rangers schianta anche il Celtic con un tris firmato dall'irlandese in grande spolvero. Gasperini ne cambia cinque rispetto alla brutta trasferta di Cagliari. Torna titolare El Shaarawy dopo quasi tre mesi, con lui nel tridente Soulé e Ferguson al quale il tecnico dà fiducia. Tornano anche Rensch ed El Aynaoui, quest'ultimo in coppia con Pisilli. La Roma parte forte e al sesto la sblocca da corner grazie all'autorete di Scales. Poi inizia la serata dell'irlandese, che prima segna su assist di Celik e poi firma la sua doppietta con una splendida girata di destro che fulmina Schmeichel. [...] Si rivede anche Angelino dopo due mesi che torna in campo negli ultimi 5 minuti. Finalmente Gasp ha una carta in più sulla corsia. Arriva un'altra vittoria europea, la terza di fila. Il 22 gennaio all'Olimpico arriva lo Stoccarda. Batterli permetterebbe di mettere una seria ipoteca sugli ottavi senza passare dai playoff. Ora c'è lo scontro diretto contro il Como per mantenere un vantaggio sulle inseguitrici nella corsa ad un posto in Champions League.