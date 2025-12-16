Stadio di Pietralata: entro una settimana il progetto in Comune

[...] La Roma sta per inviare il progetto definitivo dell'impianto di Pietralata al Comune di Roma. E' tutto pronto: avverrà entro questa settimana o al più tardi entro il 23 dicembre (lunedì 22 è la data più probabile). [...] L'invio sarà esclusivamente tecnico.

Di fatto, è tutto pronto, il lavoro è stato completato: a breve - la data precisa sta per essere decisa insieme con gli uffici del sindaco Gualtieri - il club giallorosso spedirà in via telematica il progetto al Comune, passaggio che verrà seguito da un comunicato probabilmente congiunto. Non è prevista una conferenza stampa né un intervento pubblico: non è dunque scontato - dopo che l'ipotesi veniva data quasi per certa nelle scorse settimane - lo sbarco in città della proprietà giallorossa, Dan e Ryan Friedkin.

L'invio del progetto è slittato di circa tre settimane rispetto alla dead line inizialmente prevista, ovvero quella di fine novembre. Il tempo necessario di sciogliere gli ultimi nodi, relativi ai parcheggi e alla viabilità intorno allo stadio. [...]

A gennaio il Campidoglio analizzerà se le prescrizioni fissate a suo tempo sono state rispettate dal club e poi inizierà la fase conclusiva, la Conferenza di Servivi decisoria alla Regione. Solo dopo quell'ultimo ok, si potrà posare la prima pietra dello stadio. Prima pietra che - se tutto filasse liscio - sarebbe calendarizzata entro marzo 2027. [...] L'impianto prevede un impegno economico da 1,1 miliardi di euro, compresi gli interventi urbanistici, e potrà ospitare fino a 62 mila spettatori.

(corsera)