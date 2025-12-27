Stadio della Roma, si accelera: via libera in Aula entro gennaio

Fra un miliardo e un miliardo e 200 milioni di euro per 60mila e 600 posti a sedere, più parcheggi, parchi, ponti. Pochi numeri che, però, raccontano come il progetto della Roma di realizzare lo stadio di proprietà a Pietralata assurga a pieno titolo al rango di più impattante investimento privato su Roma. Almeno negli ultimi 20 anni. [...] Per essere precisi e pignoli: si tratta della versione definitiva di quelle parti del progetto che il Comune dovrà sottoporre a un controllo, la cosiddetta "verifica di ottemperanza", per accertare che la Roma abbia effettivamente accolto nella nuova versione delle carte, tutte le prescrizioni che erano state emanate con il pubblico interesse. La previsione a Palazzo Senatorio è che sarà necessario tutto il mese di gennaio per portare a termine questa verifica e chiedere eventuali modifiche o integrazioni alla società giallorossa. Dopo di che, se arriverà la luce verde, verrà predisposta una delibera da portare al voto in consiglio comunale con la quale si attesta il rispetto delle prescrizioni e si conferma il pubblico interesse. Questo è l'ultimo passaggio politico di tutto l'iter. Dopo di che, si andrà solo con step tecnici. Il primo sarà la conferenza di servizi decisoria: al tavolo siederanno di nuovo tutti gli enti (non solo quelli capitolini) per controllare planimetria per planimetria. In caso di parere favorevole, a quel punto la Roma dovrà redigere il progetto esecutivo (l'ultimo step) che andrà messo a bando di gara con il diritto per la società giallorossa in quanto proponente di pareggiare eventuali offerte migliori dovessero pervenire. [...] L'unica certezza è che la Roma stima in 2 anni dalla posa della prima pietra il tempo necessario a realizzare tutte le opere: stadio, parcheggi, ponti e parchi.

(F. Magliaro - Il Messaggero)

