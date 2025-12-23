Stadio della Roma, oggi il progetto in Campidoglio: ecco la mail con il piano giallorosso

Il giorno del progetto definitivo dello stadio della Roma è arrivato. Salvo colpi di scena, oggi i Friedkin spediranno in Campidoglio la pec attesa da almeno due anni. È quella che contiene un allegato molto pesante, il file degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economico del futuro impianto dei giallorossi, la grande arena da 60mila posti che potrebbe essere pronta entro quattro anni. Quello atteso per oggi è solo un passaggio tecnico e non ci saranno presentazioni ufficiali. Non sono previsti plastici da mostrare o immagini particolarmente differenti da quelle che già circolano da tempo. Ma quello che arriverà nelle caselle mail del Campidoglio è il progetto dell'intero intervento: lo stadio, il parco, le strade e i parcheggi rivisti alla luce delle prescrizioni. (...) Il progetto definitivo sarà esaminato progressivamente dagli uffici competenti e solo successivamente, quando ogni altro aspetto tecnico sarà risolto, sarà approvato dall'Assemblea capitolina per verificare che sia conforme alle prescrizioni di pubblico interesse. Subito dopo si aprirà la conferenza dei servizi decisoria.

(La Repubblica)