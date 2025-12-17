Soulè, Wesley, Konè: tris d'assi. La Roma vola anche nel futuro

Uno in mezzo al campo tiene una lectio magistralis dietro l'altra, l'altro in attacco ha trovato il modo di diventare uno degli Under 23 più brillanti d'Europa. Koné e Soulé sono due delle facce più belle di questa Roma, due ragazzi nati nel 2000 e che rappresentano anche il futuro dei giallorossi. E non sono neanche soli da questo punto di vista, perché al loro fianco c'è pure Wesley che se lo metti a destra o a sinistra quasi non fa differenza: lui mette il motorino e inizia a correre sulla fascia. Tre under 24 su cui Gasperini sta costruendo molto della sua Roma, tre nati dopo il 2000 (Koné è del 2001, Soulé e Wesley addirittura del 2003) che vanno tutti fortissimo. Soprattutto il brasiliano, che anche con il Como ha lasciato il segno.

Se il primo gol ufficiale della stagione era stato proprio di Wesley (quello segnato al Bologna nella prima giornata) e aveva portato in dote tre punti, quello di lunedì sera al Como è stato altrettanto pesante. Non solo perché ha regalato alla Roma altri tre punti, ma anche perché permette ai giallorossi di tenere a debita distanza la Juventus (ancora a -4) nella corsa alla Champions League. Per lui sono arrivate già tre reti e la sua crescita è testimoniata anche dal fatto che finora - in Serie A - nessun difensore ha segnato più del brasiliano (come lui solo Ostigard del Genoa, che però è un centrale). (...) Ma se Wesley segna, Soulé confezione anche gli assist. L'ultimo è arrivato proprio lunedì sera per l'esterno brasiliano, dopo che Matias aveva creato già parecchio scompiglio, con alcune scintille importanti sparse per tutto il corso della partita. (...) Con 21 gol e 11 assist finora in Serie A Soulé dopo la partita con il Como è infatti diventato il quinto giocatore nato dal 2003 a contare più di 20 reti e 10 passaggi vincenti nelle ultime cinque stagioni dei Big-5 tornei europei. (...)

(gasport)