Soulé voglia Mondiale: la sfida con Paz e il riscatto Roma. È derby argentino

Se la sfida tra Gasperini e Fabregas vale un pezzo di Europa, quella tra Soulé e Nico Paz guarda diretto al prossimo Mondiale. Allo stato attuale il ct Lionel Scaloni sembra aver puntato sul lariano, ma, l'attaccante giallorosso spera di fargli cambiare idea. [...] La sfida è già di per sé interessante, visto che la Roma va a caccia di una Champions League che manca da ormai sette stagioni, mentre, i comaschi puntano alla prima storica qualificazione alle coppe europee. [...] Lo scorso anno ci fu un po' di tensione tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini al termine di un Como-Atalanta terminato 1-2: "Gasperini parla spesso all'arbitro, io no. Credo ci voglia più rispetto". Lo stesso tecnico spagnolo, però, in conferenza stampa ha usato parole al miele per il suo collega. [...] Il gioco offensivo delle due formazioni passa proprio da Nico Paz e Soulé, i giocatori più decisivi dei loro club. I due si sono già affrontati la scorsa stagione, registrando un successo a testa e adesso Soulé vuole sistemare lo score.

(gasport)