Soulé soddisfatto: "Ci servivano i 3 punti per rimanere in alto. Il 2025 molto positivo"

[...] Evan Ferguson ha risposto con un gol e un'esultanza che pareva voler dire

«eccomi qui, questo sono». E anche la faccia dell'irlandese era sorridente a fine partita: «Io mi alleno ogni giorno per dimostrare quello che valgo, sono felice perché ci sono riuscito. [...] Devo solo continuare a crescere, mi sto ambientando sempre di più». Soddisfatto anche Soulé, autore dell'1-0: «Ci servivano i 3 punti per essere lì dove siamo. Abbiamo chiuso l'anno con una vittoria, è stato un 2025 molto positivo».

(corsera)