Soulé-Nico Paz: fantasia argentina al potere

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Una sfida nella sfida dal sapore argentino. Soulé e Nico Paz sono pronti ad illuminare l'Olimpico, nel posticipo del lunedì, a suon di giocate. Quelle che stanno permettendo alla Roma e al Como di credere nella qualificazione in Champions. È servito qualche mese di adattamento all'ex bianconero per lasciare il segno anche nella Capitale. Prima con Ranieri, adesso con Gasperini, Soulé è diventato un giocatore pragmatico. E il tecnico di Grugliasco non rinuncia mai al numero 18 giallorosso. Solo una partenza dalla panchina in questa stagione per il gioiello classe 2003, autore di cinque gol e quattro assist. Gli stessi realizzati da Nico Paz, il simbolo del progetto giovani allestito da Fabregas. Il futuro dice Real Madrid, ma il presente racconta di un talento cristallino che dalla scorsa stagione si è abbattuto sulla Serie A come un uragano. Due giocatore diversi con un obiettivo comune: strappare una convocazione per i Mondiali del prossimo anno. Possibile che Scaloni si sintonizzi con l'Olimpico per vederli all'opera. Ma se il numero 10 ha già provato l'ebrezza d debuttare con la nazionale maggiore, il talento della Roma sogna ancora l'esordio.