SOS mercato: Gasperini vuole Zirkzee. Massara in pressing per convincere lo United

Un campionato altalenante, alla luce di un primo anno di ricostruzione e di un mercato con tempistiche e scelte per certi versi obbligate. Anzi, il lavoro di Gasperini ha permesso finora di raccogliere 27 punti. Quello che non torna, invece, è l'involuzione nel gioco della squadra. Lo 0-1 con i sardi conferma le difficoltà della Roma e soprattutto conferma l'inefficacia offensiva. Il problema del centravanti è ormai macroscopico. [...] Con una gara ogni tre giorni, stanno affiorando dei limiti, di una rosa che non convince in un paio di ruoli nell'undici titolare. Domenica ad esempio è bastata l'assenza di Wesley per mandare in tilt la fascia sinistra. Cosa accadrà ora che Gasp perderà Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa D'Africa? Problemi che il club conosceva ma che non è riuscito a risolvere. [...] Massara, insieme a Ranieri e su input dei Friedkin, ha assicurato che almeno un attaccante verrà preso. E quello che ad oggi ha più chance di sbarcare a Trigoria è Zirkzee. In questi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Il giocatore in questo momento ha più spazio visto che Sesko è fermo ai box. Ma quando tornerà, le cose cambieranno. L'ex Bologna ha finalmente aperto alla Roma. A Massara e intermediari il compito di dribblare gli ostacoli di una trattativa avviata, sulla quale c'è ottimismo di fondo. Non che le alternative siano più semplici. Tel, escluso dal Tottenham dalla lista Champions, pian piano sta risalendo posizioni nelle considerazioni del tecnico Frank. Gli Spurs in estate hanno speso 30 milioni e non sembrano disposti a fare sconti. C'è poi Raspadori che nell'esperienza in Liga sperava di ritagliarsi un pò più di spazio. Gasp lo apprezza da tempo. Chiesa, un'altra opzione gradita, continua a dire di no, soprattutto ora che Salah appare ai margini del Liverpool.

(Il Messaggero)