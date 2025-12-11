Sono 2.100 i romanisti presenti in Scozia

Glasgow si tinge ancora di giallorosso. Per la trasferta di Europa League contro il Celtic, la Roma sarà accompagnata da 2100 tifosi, che hanno polverizzato i biglietti del settore ospiti del Celtic Park. Un'altra testimonianza d'amore di un tifo che non fa mai mancare il proprio sostegno. (...) Le autorità scozzesi hanno predisposto un punto di ritrovo nel centro di Glasgow, a Merchant City, da cui partirà il corteo dei sostenitori romanisti. Poi a piedi i 45 minuti di tragitto fino allo stadio, dove tutti saranno sottoposti a rigidi controlli di sicurezza prima di poter accedere agli spalti.

(corsport)