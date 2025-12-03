Silva, rimembri ancora. Fabio in prestito: il Dortmund sta riflettendo

Trigoria non dorme. O meglio: nel suo ufficio, Frederic Massara sembra aver rinunciato al concetto stesso di riposo. Lavoro non-stop, telefonate che si rincorrono, dossier che si accumulano. Il tema è uno soltanto, urgente e pesante come un macigno: trovare un attaccante. Un centravanti vero, capace di rimettere in moto un reparto in crisi di gol e di accompagnare la Roma verso quel salto di qualità che, per quanto sorprendente, sembra davvero a un passo. (...) Detto che Zirkzee resta il primo nome sulla lista — il più affascinante e anche il più complicato — a Trigoria sta tornando di moda un vecchio amore estivo. Al Fulvio Bernardini, infatti, riecheggia di nuovo un nome già trattato a luglio: Fabio Silva. (...) Il portoghese riflette sul futuro, a prescindere dai minuti che raccoglierà nelle prossime settimane per la convocazione di Guirassy - il titolare imprescindibile del Borussia - in Coppa d’Africa. E quando il guineano rientrerà, inevitabilmente Silva dovrà guardarsi intorno in cerca di minuti e opportunità. Magari un prestito, magari la chance di rimettersi in mostra e continuare a inseguire — sognare è gratis — un posto al prossimo Mondiale. È qui che entra in scena la Roma: ipotesi di prestito dal Borussia Dortmund, con possibilità di inserire un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di Champions e presenze. Una formula intelligente, ideale per un mercato di riparazione complicato e dai prezzi altissimi. Massara osserva, valuta, muove i primi passi in silenzio. Il club aspetta segnali dal giocatore. La pista può accendersi. (...)

(corsport)