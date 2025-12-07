Si ferma anche Wesley, c'è Tsimikas. Paulo non al meglio, favorito Baldanzi

Infortuni, acciacchi vari e giocatori influenzati: Trigoria in questa settimana si è trasformata in una sorta di Policlinico. [...] Ha ritrovato Angeliño in gruppo (ci vorranno almeno due settimane per rivederlo tra i convocati), ma ha perso Wesley per una contrattura muscolare. Meglio non rischiare e sulla sinistra è pronto Tsimikas che è favorito su Rensch. [...]

A Cagliari dal primo minuto dovrebbe partire Baldanzi. In mezzo al campo spazio alla coppia Koné-Cristante. Manu non è al top della forma. ma la riserva naturale El Aynaoui si trova nella stessa situazione. Il francese stringerà i denti poi nella ripresa o Neil o Pisilli gli daranno il cambio. Pochi dubbi in difesa: il terzetto sarà composto da Mancini, Ndicka e Hermoso (che nei giorni scorsi si è allenato con una vistosa fasciatura sulla coscia). Le altre certezze? Celik, Soulé e Pellegrini. Ma anche l'ultimo non ha passato una settimana tranquilla. Ha rimediato un taglio al ginocchio sinistro sul quale e stato applicato un punto di sutura. [...]

(Il Messaggero)