Shopping per lo Scudetto

È proprio quel momento della stagione, in cui la finestra del mercato invernale si avvicina e gli allenatori, guardando la classifica e soppesando i valori tecnici della rosa, iniziano timidamente a chiedere rinforzi. C'è chi ha raggiunto una posizione in graduatoria inaspettata, come il Milan, e per continuare a coltivare il grande sogno ha necessità di aggiungere in organico una figura che non c'è, come un 9 fisicitato. C'è chi è andato al di là di ogni più roseo pronostico e ora che è lì a un punto dalla vetta, come la Roma, si chiede: perché non introdurre nello spogliatoio un attaccante in grado di fornire più soluzioni offensive al Gasp? (...) Il tecnico, che già in agosto si sarebbe privato di Dovbyk, visto il perdurare delle difficoltà dell'ucraino, ha bisbigliato nell'orecchio di Ricky Massara il nome di Joshua Zirkzee. Ovvio, lo United dovrà accettare di privarsi in prestito dell'olandese (con riscatto condizionato alla qualifica-zione in Champions) e l'agente Kia Joorabchian abbassare le pretese di commissione. Ma i colloqui sono in corso da tempo e il giocatore ha dato il semaforo verde alla destinazione. (...)

(corsera)