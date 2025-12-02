Settore ospiti polverizzato: attesi 415 romanisti a Cagliari

IL ROMANISTA (E. TAMBARA) - Non c'è di certo da meravigliarsi del fatto che il tifoso giallorosso non abbandoni la Roma nemmeno dopo una sconfitta che ha tolto il primato alla squadra di Gasperini. All'indomani della sfida persa contro il Napoli i sostenitori romanisti hanno mostrato ancora una volta il loro supporto polverizzando i biglietti del settore ospiti dell'Unipol Domus per il match in programma domenica 7 dicembre alle 15 contro il Cagliari. I 415 posti a disposizione sono terminati in meno di 10 ore. E per dar seguito a un campionato che vede gli uomini di Gasperini quarti a 27 punti, il prossimo impegno è proprio contro i sardi. Una settimana intera per preparare il match contro i rossoblù, i quali avranno l'impegno infrasettimanale contro il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia. Ci si aspetta un turnover di Pisacane, che è chiamato a fare punti in Serie A.

