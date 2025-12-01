Settimana lunga, verso il Cagliari si rifiata

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Tra Roma e Cagliari non c’è soltanto il mare, ma anche una settimana piena. Senza l’appuntamento con l’Europa, la Roma tornerà in campo soltanto domenica prossima, in Sardegna, cercando di rialzarsi dopo la sconfitta di misura rimediata ieri sera all’Olimpico contro il Napoli. [...]
Tanto Dovbyk quanto Angeliño, infatti, non potranno essere a disposizione per la trasferta in Sardegna. Per lo spagnolo, che continua a lavorare in modo individuale, aspettando l’ok per tornare in gruppo. Il centravanti ucraino, invece, ha davanti a sé ancora qualche settimana di terapie. [...]
L’appuntamento, al Fulvio Bernardini, è fissato per domani pomeriggio, con Gasperini che ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo. [...]