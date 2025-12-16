Serie Africa: da El Aynaoui a Dia, il campionato saluta 21 giocatori

Gli ultimi a partire saranno l'ivoriano Evan Ndicka e il senegalese Assane Diao (uscito per infortunio all'Olimpico, il dubbio resta), che hanno ottenuto un giorno di permesso in più per giocare Roma-Como ieri sera e oggi prendono il volo per raggiungere i compagni in ritiro per la Coppa d'Africa. L'altro romanista convocato, Neil El Aynaoui, è già a Rabat visto che il Marocco, che il torneo lo organizza e lo aprirà domenica sera contro le Isole Comore, non ha concesso proroghe ulteriori. [...]

I due romanisti e il comasco citati fanno parte della pattuglia di 21 giocatori della Serie A che passeranno il Natale e il Capodanno in campo in Marocco. Per la Coppa d'Africa giocata nel 2024 erano 17, per quella disputata due anni prima 21 come oggi. Solo Ligue 1 (50) e Premier League (33) mandano in Africa più elementi del nostro campionato.

Tra le squadre della parte sinistra della classifica perdono effettivi oltre a Roma e Como anche la Lazio, il senegalese Boulaye Dia e il nigeriano Dele Bashiru, il Sassuolo, il maliano Woyo Coulibaly, e l'Udinese, l'ivoriano Vakoun Bayo e l'angolano Rui Modesto. [...] Poi scendendo nella graduatoria l'Atalanta, oltre che del nigeriano Lookman, dovrà fare a meno dell'ivoriano Kossounou. [...] Il Lecce con 3 elementi è il club italiano più rappresentato: sono andati via l'angolano Gaspar, lo zambiano Banda e il maliano Lassana Coulibaly. [...]

Se analizziamo il numero di presenze e l'utilizzo degli africani della Serie A convocati in Coppa d'Africa ovviamente ci sono grandi differenze, basti pensare al romanisti Ndicka, sempre in campo, e El Aynaoui, impiegato saltuariamente. [...]

(gasport)