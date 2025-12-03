Senza Arena l'attacco non punge

La baby Roma viaggia tra alti e bassi. Questo è un momento quanto meno particolare perché la squadra di Guidi ha nello specchietto retrovisore tre giornate senza successi. (...) Il dato è oggettivo: Morucci, Almaviva, Paratici e Forte non sono riusciti a lasciare il segno sotto porta. Qualcosa davanti si è inceppato da quando Arena è volato al Mondiale Under 17. L'ex Pescara ha giocato l'ultima volta titolare a fine ottobre contro il Torino: molto probabilmente rientrerà domenica nella trasferta contro il Cesena.

(corsport)