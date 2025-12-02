Se Matias non si accende fare gol diventa difficile

Quando Matias Soulé non gira allora diventa anche tutto molto più difficile per la Roma. Se l'argentino non si accende, anche i giallorossi faticano a carburare. E la cosa si è ripetuta anche domenica sera contro il Napoli. [...] Conte ha predisposto una gabbia per l'argentino, con la marcatura di Buongiorno e il raddoppio di Olivera. Per Soulé, quindi, gli spazi per far male si sono ridotti e poi va in difficoltà come contro l'Inter. Senza i suoi spunti, anche la Roma si è arenata. Ferguson ha fallito l'ennesima occasione, Baldanzi da falso nove ha provato a dar fastidio e Dybala e Bailey sono ancora indietro. Ci ha provato in parte Pellegrini, che ha giocato una buona partita, ma, non può essere al soluzione. [...] Allora bisogna riaffidarsi proprio a Soulé che in campionato è a quota 4 gol e 2 assist. [...]

(gasport)